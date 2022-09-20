Эрдоган заявил, что Путин желает поскорее закончить кризис на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что президент России Владимир Путин стремится поскорее закончить кризис на Украине. По его словам, Киев должен быть в одном понимании с Москвой.

Он напомнил, что встречался с российским лидером в Самарканде.

— Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 пленных. Это хорошее развитие. В настоящее время друзья выполняют его техническое измерение. С другой стороны, наши друзья и технический персонал подробно разбирают вопрос выхода российской сельскохозяйственной продукции на рынки. Украина должна быть в одном понимании с Россией, — заявил президент Турции в интервью телеканалу PBS.

Эрдоган подчеркнул, что все стороны конфликта должны быть полны решимости остановить происходящее на Украине.

16 сентября Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в реализацию договоренностей в рамках зерновой сделки. Встреча лидеров РФ и Турции прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.