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Издание Politico узнало, когда Украина сможет получить первые истребители F-16

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Издание Politico узнало, когда Украина сможет получить первые истребители F-16
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия в ближайшее время не получит от Соединенных Штатов истребители F-16, потому что даже если такое решение примут, то самолеты смогут отправить только через два–три года. Такую информацию узнало издание Politico от командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.

Он сообщил, что это связано с вопросами логистики и необходимостью подготовки пилотов в Вооруженных силах Украины. Однако генерал не исключил саму возможность отправки F-16 в будущем.

В статье отмечается, что задержки поставок оружия со стороны Запада, в том числе Вашингтона, разочаровывают киевские власти. Но Хекер уверен, что у ВСУ «сейчас есть все, что им нужно». Он утверждает, что украинская армия с начала российской военной спецоперации сохранила 80 процентов парка своих ВВС.

14 сентября в пресс-службе Минобороны сообщили, что украинский вертолет Ми-8 с диверсантами был ликвидирован истребителями ВКС РФ в Херсонской области. Всего с начала спецоперации на Украине было уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов и 374 зенитных ракетных комплекса.

Украина Спецоперации США Истребители
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