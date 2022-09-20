Владислав Овчинский: около 150 экскурсий по фабрикам и заводам пройдёт в рамках проекта «Открой#Моспром

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

С 26 сентября по 7 октября в Москве пройдет около 150 экскурсий по столичным промышленным предприятиям. Москвичи и гости столицы побывают в действующих цехах, поближе познакомятся с процессами производства продуктов питания, одежды, запчастей для авиационной и космической отраслей, а также с инновационными разработками лифтовых и домостроительных предприятий. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Регистрация на участие уже началась на сайте проекта https://otkroimosprom.ru/events/.

Расширенная экскурсионная программа проекта «Открой#Моспром» стартует в преддверии дня московской промышленности, который ежегодно отмечается 7 октября.

—Впервые экскурсии пройдут сразу на 34 промплощадках. Посетителей ждет около 150 туров по производственным цехам, мастер-классы, а также дегустация продукции, сошедшей с конвейеров. В этом сезоне к проекту присоединились пять новых предприятий – производители одежды, кондитерских изделий, перерабатывающие заводы и домостроительный комбинат, — рассказал Владислав Овчинский.

В этом сезоне организаторы также увеличили количество дней – до 10, чтобы все желающие успели попасть на фабрики и заводы.

Посетителей впервые принимет компания «Вторалюминпродукт», где гостям покажут полный цикл переработки утилизированной бытовой техники и электроники, алюминиевых банок и даже автотранспорта, например, старого гелендвагена или форда. Кроме того, экскурсанты смогут принести собственную старую негабаритную технику для переработки.

Среди новинок и экскурсия на комбинат «МонАрх», там посетителям покажут процесс производства готовых модулей, из которых квартиры собираются как пазлы.

Ещё из новинок - тур на швейную фабрику «Черемушки», на которой произвели 170 комплектов нижнего белья для космического полета Елены Серовой.

Еще больше информации https://otkroimosprom.ru/events/.