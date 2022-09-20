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Десятки высокоприоритетных целей на Украине уничтожили с помощью винтовки «Сумрак»

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Десятки высокоприоритетных целей на Украине уничтожили с помощью винтовки «Сумрак»
Фото: Минобороны РФ

Союзные силы в ходе спецоперации на Украине уничтожили несколько десятков высокоприоритетных целей с помощью сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак». Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика Lobaev Arms во вторник, 20 сентября.

— На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S «Сумрак» уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сегодня на передовой находится ограниченное число подобных винтовок. Тактика их применения основана на опыте зарубежных компаний. Однако полученные знания были переосмыслены с учетом особенностей спецоперации и характера боевых действий, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинская армия в ближайшее время не получит от Соединенных Штатов истребители F-16. Это связано с тем, что даже если такое решение примут, то самолеты смогут отправить только через два–три года.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье. По данным Минобороны, там ВСУ обслуживали американские РСЗО HIMARS.

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