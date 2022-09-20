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Более 75 процентов россиян не выезжали за границу за последние пять лет

Александр Афонин
Общество
Более 75 процентов россиян не выезжали за границу за последние пять лет
Фото: Pixabay

Только 23 процента граждан России совершали заграничные поездки в течение последних пяти лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во вторник, 20 сентября.

— За последние пять лет заграничные поездки совершали 23 процента наших сограждан. Из них девять процентов посетили страны Шенгенской зоны — Германию, Италию, Испанию, Францию и другие, вдвое больше (17 процентов) были там, где виза не требуется, — говорится в сообщении.

Согласно представленным данным, наиболее популярной страной среди российских туристов стала Турция. За пять лет ее посетило примерно восемь процентов россиян. В свою очередь страны Шенгенской зоны — девять процентов, передает ТАСС.

Совет Европейского союза объявил об утверждении полной приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Эксперт по туризму Дмитрий Мир в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное решение усложнит логистику между странами.

Также в материале «ВМ» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. По словам эксперта, подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны.

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