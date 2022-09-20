Россиянам объяснили, что нельзя писать в примечаниях при переводе денег на карту

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В примечании к банковскому переводу необходимо использовать нейтральные фразы, что позволит избежать блокировки счета. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко во вторник, 20 сентября.

Эксперт отметила, что в российском законодательстве нет точных требований в указании назначения платежа. Однако агрегаторы обязаны проверить информацию о переводе на наличие подозрения в мошенничестве, отмывании средств и так далее.

Для этого банки используют определенные алгоритмы, которые позволяют в автоматическом режиме проанализировать информацию о переводе. В случае возникновения подозрения счет могут заблокировать. Кроме того, с этим могут столкнуться и добропорядочные владельцы карт.

Дайнеко рекомендует использовать нейтральные фразы в примечаниях и не переводить деньги незнакомым людям, передает агентство «Прайм».

До этого сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян по двухэтапной схеме. Она предполагает два звонка из якобы крупной финансовой организации. Целью манипуляции является заставить человека оформить кредит и перевести деньги на счета злоумышленника.