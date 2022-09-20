Жители ЮЗАО чаще других пользовались чат-ботом «Свободный доступ» в 2022 году

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В этом году москвичи стали чаще пользоваться чат-ботом «Свободный доступ», а количество обращений через него увеличилось более чем в 3,5 раза. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

— С начала года в адрес чат-бота «Свободный доступ» поступило 849 сообщений от горожан. Самыми активными стали жители ЮЗАО — от них поступило 132 сигнала, на второй строке оказались жители ЦАО — 117 и на третьей — жители ВАО, от них зарегистрировано 107 обращений, — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Чаще всего горожан волновали вопросы законности установки шлагбаумов, полусфер, ограничения пешеходных проходов и так далее. По итогам работы специалисты ведомства подтвердили 106 нарушений. На данный момент 43 из них уже устранены, по остальным ведется работа.

Бобров отметил, что для улучшения контакта с москвичами была реализована система обращений через социальные сети. В начале этого года сервис начал работу на базе мессенджера Telegram, что позволило увеличить число сообщений в 3,6 раза. По его словам, подобный метод позволяет горожанам ощутить свою причастность к устранению городских проблем и принять в этом непосредственное участие.

Для подключения к сервису необходимо в поисковой строке Telegram ввести название «Свободный доступ». Далее пользователю нужно нажать кнопку «Старт» и выбрать интересующий округ Москвы. Бот попросит описать проблему и указать контакты для обратной связи.