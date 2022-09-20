Два трамвайных маршрута задерживаются на Судостроительной улице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Маршруты трамваев № 47 и 49 задерживаются на Судостроительной улице. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 20 сентября.

Уточняется, что перебои движения транспорта в обе стороны произошли в районе остановки «Затонная улица» в связи с проведением оперативных работ.

Москвичей призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также с 20 сентября изменится схема движения транспорта в двух столичных районах — Таганском и Ясеневе. Ограничения связаны с проведением киносъемок и инженерных работ на некоторых участках.

До этого стало известно, что осенний мотопарад «Московский мотофестиваль. Закрытие сезона — 2022» состоится 24 сентября.