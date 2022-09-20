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Врач рассказала, как появилась легенда о вреде яичного желтка

Александр Афонин

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Еда
Общество
Врач рассказала, как появилась легенда о вреде яичного желтка
Фото: Pixabay

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, как появился миф о вреде яичного желтка. По ее словам, при жарке начинается выделение насыщенных жирных кислот, которые оказывают влияние на обмен липидов в организме.

— Сложно сказать, почему на яйцо все напали. Может, из-за популярной яичницы с беконом? Его в яичницу добавлять не стоит, как и жарить само яйцо, так как при жарке выделяются насыщенные жирные кислоты, влияющие на обмен липидов в организме. Они могут быть и канцерогенами, — сказала она.

Специалист добавила, что яйца обладают рядом полезных свойств. Они содержат жирные кислоты, различные витамины и лецитин. Кроме того, продукт содержит большое количество белка. Однако употреблять их рекомендуется не более двух–трех в день, передает News.ru.

До этого диетолог Триста Бест сообщила, что организм стареет, и этого процесса невозможно избежать, однако можно его замедлить, в частности, уберечь от быстрого разрушения мышцы. По ее словам, для этого нужно употреблять достаточное количество белка.

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