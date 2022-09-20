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Первую новостройку по реновации в Таганском районе передали под заселение

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первую новостройку по реновации в Таганском районе передали под заселение
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Мельникова, 2 Карта всех событий

В Таганском районе столицы началось заселение первого дома, построенного по программе реновации. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новые квартиры получат около 700 жителей пяти старых домов. Для их удобства переселение будет происходить поэтапно. С 21 сентября начнут переезжать жители домов 18, 20 и 24 на Нижегородской улице, а с 30 сентября — дома 28 на Нижегородской улице и дома 1 на 2-й Дубровской улице, — сказал он.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что Таганский район стал третьим в центре Москвы, где началась реализация программы реновации. По его словам, сегодня переезд предлагается 178 семьям из трех старых домов на Нижегородской улице. Позже к ним присоединится еще 86 семей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что по программе реновации на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир. Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что новостройка будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой.

Москва Реновация Таганский район
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