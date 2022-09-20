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Сергунина: В столице открылась регистрация на сентябрьскую акцию «День без турникетов»

Лейла Алиева
Город
Сергунина: В столице открылась регистрация на сентябрьскую акцию «День без турникетов»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Городская акция «День без турникетов» пройдет в столице с 22 по 24 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 20 сентября.

— С начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек. В этот раз посетителей примут 137 площадок, 47 из них — впервые. Гости узнают, как создаются мультфильмы, побывают на современном промпредприятии, в Московском училище олимпийского резерва и летном клубе. В детских технопарках ждут юных горожан, чтобы познакомить их с перспективными специальностями, — рассказала она.

Впервые в мероприятии примет участие анимационная студия, где гости узнают о создании мультфильмов. Также москвичи могут посетить профильное предприятие, где собрано более 10 тысяч образцов материалов для отделки дома и квартиры — от напольных покрытий до текстиля из последних модных коллекций. Все желающие получат рекомендации профессионалов и примут участие в мастер-классах.

Сергунина: В столице открылась регистрация на сентябрьскую акцию «День без турникетов» Фото: Пресс-служба ДПиИР

Также новыми участниками акции являются одна из ведущих российских компаний в сфере онлайн-образования, студия веб- и мобильной разработки, а также сеть цехов и заводов по промышленному восстановлению деталей и агрегатов.

До этого ВДНХ пригласила ИТ-разработчиков создать карту выставки. Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» представляет собой соревнование среди ИТ-специалистов. В рамках мероприятия они будут создавать прототипы цифровых решений для модернизации городской среды и повышения комфорта горожан.

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