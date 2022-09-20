Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Politico: Евросоюз обсудит отмену права вето на антироссийские санкции

Лейла Алиева
В мире
Politico: Евросоюз обсудит отмену права вето на антироссийские санкции
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Евросоюз обсудит право на отмену возможности каждой страны накладывать вето на общие инициативы. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает издание Politico со ссылкой на министра Германии по делам Европы Анну Люрман.

— Я весьма оптимистична в отношении того, что можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности. Я думаю, что это не должно помешать нам действовать в будущем, — пояснила министр.

По ее словам, такое решение связано с тем, что большинство действий ЕС блокируют из-за мнения одной из стран, которая состоит в объединении.

Уточняется, что несколько делегаций уже готовы рассмотреть возможность отмены принципа единогласия и переход к принципу большинства. При этом действующее право вето может затормозить обсуждение его отмены.

Несмотря на очевидные проблемы в собственной экономике, политики Евросоюза продолжают вводить санкции в отношении РФ, чтобы не выглядеть нелепо в глазах собственных граждан. Восьмой пакет санкций может включить в себя не только экономические и торговые ограничения, но и запрет на въезд россиян в Евросоюз. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте