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Евросоюз обсудит право на отмену возможности каждой страны накладывать вето на общие инициативы. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает издание Politico со ссылкой на министра Германии по делам Европы Анну Люрман.

— Я весьма оптимистична в отношении того, что можно добиться прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности. Я думаю, что это не должно помешать нам действовать в будущем, — пояснила министр.

По ее словам, такое решение связано с тем, что большинство действий ЕС блокируют из-за мнения одной из стран, которая состоит в объединении.

Уточняется, что несколько делегаций уже готовы рассмотреть возможность отмены принципа единогласия и переход к принципу большинства. При этом действующее право вето может затормозить обсуждение его отмены.

Несмотря на очевидные проблемы в собственной экономике, политики Евросоюза продолжают вводить санкции в отношении РФ, чтобы не выглядеть нелепо в глазах собственных граждан. Восьмой пакет санкций может включить в себя не только экономические и торговые ограничения, но и запрет на въезд россиян в Евросоюз. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.