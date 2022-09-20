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Путин принял верительные грамоты у 24 новых послов

Александр Афонин
Политика
Путин принял верительные грамоты у 24 новых послов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, — говорится в сообщении.

Уточняется, что российскому лидеру передали грамоты послы Уругвая, Египта, Монголии, Сербии и других государств. Среди гостей были послы и из недружественных стран: Новой Зеландии, Южной Кореи и других.

В ходе выступления Путин отметил, что Россия заинтересована в успешной работе посольств иностранных государств. По его словам, работа представителей дипмиссии заключается в упрочении взаимопонимания стран с Россией. Для этого Кремль обеспечит необходимую поддержку, передает пресс-служба.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Владимир Путин стремится поскорее закончить кризис на Украине. По его словам, Киев должен быть в одном понимании с Москвой.

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