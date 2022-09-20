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Полиция изъяла 100 грамм героина у мужчины на юге столицы

Степан Жирнов
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Полиция изъяла 100 грамм героина у мужчины на юге столицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Полицейские изъяли 100 грамм героина у мужчины на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 20 сентября.

По ее словам, 34-летнего москвича задержали на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово Южное. Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружили 100 грамм неизвестного порошка. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество — это героин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчина заключен под стражу.

Другого наркокурьера задержали на юго-востоке столицы в понедельник, 19 сентября. 19-летнего злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы в процессе обхода территории. У подозреваемого нашли 100 грамм героина.

Москва Наркотики Уголовные дела Задержания Район Орехово-Борисово Южное
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