Полиция изъяла 100 грамм героина у мужчины на юге столицы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Полицейские изъяли 100 грамм героина у мужчины на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 20 сентября.

По ее словам, 34-летнего москвича задержали на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово Южное. Во время личного досмотра у подозреваемого обнаружили 100 грамм неизвестного порошка. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество — это героин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчина заключен под стражу.

Другого наркокурьера задержали на юго-востоке столицы в понедельник, 19 сентября. 19-летнего злоумышленника задержали сотрудники патрульно-постовой службы в процессе обхода территории. У подозреваемого нашли 100 грамм героина.