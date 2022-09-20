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Приметы и советы

Офтальмолог Полунина пояснила, как измеряют остроту зрения

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог Полунина пояснила, как измеряют остроту зрения
Фото: Unsplash

Офтальмолог Елена Полунина рассказала, как медики измеряют остроту зрения.

Самым лучшим и проверенным временем способом проверки является таблица Сивцева, названная в честь своего создателя — Дмитрия Александровича Сивцева. Именно с ее помощью определяют остроту зрения в России.

Такая таблица состоит из буквенных рядов различного размера, начиная с самой крупной верхней строки и заканчивая самой мелкой нижней. Хорошим зрением считается способность видеть десятую строчку из предложенных двенадцати.

Для проверки зрения у детей используется таблица с картинками. Острота зрения проверяется как без использования дополнительных линз, так и с ними, передает aif.ru.

До этого офтальмолог Татьяна Шилова предупредила, что бесконтрольное использование капель может стать причиной аллергических реакций, жжения, покраснения и даже ухудшения зрения, передает argumenti.ru.

Ранее семейный врач Татьяна Захарова перечислила продукты, которые могут привести к потере зрения.

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