Ивлеева прокомментировала поцелуй с Элджеем на его концерте

Фото: YouTube / Galich Ida

Блогерша Анастасия Ивлеева объяснила внезапный поцелуй с бывшим мужем, рэпером Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей, на его концерте. Этим она поделилась со своими фанатами в социальных сетях.

— Дружба существует, — написала она.

Позже телеведущая иронично дополнила историю. Так, она назвала поцелуй подогревом к новому курсу «Как остаться с бывшим друзьями». По ее словам, певица Ольга Бузова уже якобы внесла предоплату, передает РИА Новости.

Звездная блогерша Лена Миро заявила, что, несмотря на развод, Анастасия Ивлеева не собирается просто так отпускать экс-супруга. По ее мнению, она неспроста постоянно держится рядом с Элджеем. Она надеется воссоединиться с ним и, скорее всего, добьется своего.

До этого Ивлеева не стала осуждать Элджея за новый роман. Блогерша не была шокирована известием о новых отношениях бывшего супруга. По ее словам, Элджей может выбирать себе пару, не оглядываясь на прошлое, ведь он — свободный человек.

Она также рассказала, почему у нее к 31 году до сих пор нет детей. Знаменитость разоткровенничалась в ходе премьерного выпуска третьего сезона шоу AGENT SHOW на YouTube.