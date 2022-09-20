Появились кадры с места ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

Фото: АГН Москва

В Сети появились кадры с места аварии, в котором погиб актер Сергей Пускепалис. ДТП случилось на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» в Ростовском районе.

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На видео показаны последствия столкновения машины «Форд Транзит» и грузового автомобиля. От сильного удара микроавтобус, где, по данным СМИ, находился Пускепалис, перевернулся на бок. Кроме того, у него наблюдаются сильные повреждения кузова. У грузовика видны схожие повреждения. У него сильно помят кузов, а кабина водителя оказалась наклонена.

До этого сообщалось, что актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области. По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00. Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Сергей Пускепалис родился в 1966 году в Курске. Он запомнился как актер и режиссер театра и кино. В 1999 году Пускепалис получил звание заслуженного артиста России. А с 2019-го он находился на посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.