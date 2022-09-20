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Экономист Холод предрек цепное подорожание продуктов в Европе

Араз Салехов
Лейла Алиева

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Экономист Холод предрек цепное подорожание продуктов в Европе
Фото: depositphotos

Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда стоит ожидать цепное подорожание продуктов в Европе.

По словам эксперта, после повышения цен на хлеб, возможно, начнется цепное подорожание и других продуктов.

— Составляющей хлеба является зерно, оно является сырьем и для макарон, мяса, масла или же молока. Так или иначе, будет дорожать вся мясомолочная группа, поскольку зерно — основа ценовой системы координат в агрокомплексе. Но я думаю, что среднестатистические европейцы переживут этот момент спокойно, для бедных же используются системы различной финансовой поддержки, — сказал эксперт.

Также Холод обозначил условия, которые позволят не достичь критической ситуации.

— Для этого необходимо не мешать обороту зерна на мировом рынке. Зерновой рынок достаточной маленький, он критически зависит от больших поставщиков. Если Россия и дальше будет испытывать проблемы с экспортом, которые вызваны санкциями, то тогда ситуация для Европы будет ухудшаться, — подытожил специалист.

До этого Леонид Холод в беседе с «ВМ» назвал причину повышения цен и оценил вероятность возникновения настоящих бунтов в странах ЕС.

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