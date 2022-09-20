«Толпа с вилами»: экономист Холод оценил вероятность «хлебного бунта» в Евросоюзе

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Евросоюзу может грозить «хлебный бунт» из-за двузначного роста цен, говорится в статье итальянской газеты La Stampa. Сообщается также, что цена на хлеб в еврозоне в среднем выросла на 18 процентов. Доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причину повышения цен и оценил вероятность возникновения настоящих бунтов в странах ЕС.

По словам специалиста, на рост цен на подобный товар влияет целая совокупность факторов:

неблагоприятные погодные условия текущего года в виде той же засухи;

удорожание энергоносителей;

проблема с закупоркой украинского зерна;

проблемы с поставками российских минеральных удобрений.

Холод уточнил, что проблема с грузоперевозкой украинского зерна оказала свое влияние на рост цен в Европе, поскольку с Украины не поставляли зерновые культуры достаточно долгий период.

— Учитывая, что французы — одни из крупнейших производителей зерновых, в том числе пшеницы, а также большие торговцы на мировом рынке, то, в принципе, Европа компенсирует недостаток того, что не нарастила ранее. Но в таком случае нужно отдавать себе отчет, что Франция меньше вывезет на мировой рынок для дальнейшей продажи, то есть разгон цен в любом случае произойдет, — пояснил экономист.

Собеседник «ВМ» также оценил вероятность возникновения настоящих бунтов. По его словам, на европейском континенте можно ожидать только митинги или протесты.

— Если под бунтами подразумевается, что толпа с вилами, топорами и пистолетами будет разгуливать, то я думаю, этого не будет. Если понимать под бунтом протест или митинг, то такое возможно, поскольку в Европе порог чувствительности к переживаемым проблемам очень невысокий, они сразу выходят митинговать, — отметил Холод.

Экономист также подчеркнул, что повышение цен именно на хлеб в размере 18 процентов — не самое страшное явление на европейском рынке.

— Во-первых, он — не самый потребляемый товар. Во-вторых, Европа — достаточно обеспеченное место с финансовой точки зрения. Показателем этой обеспеченности является общая доля продуктов питания в бюджете домохозяйств, — объяснил специалист.

Так, экономист уточнил, что в бедных странах эта доля может доходить до 80–90 процентов, поскольку в подобных государствах удорожание хлеба критически повлияло бы на социальное самочувствие. Однако в той же Европе подобное маловероятно, подчеркнул эксперт. К примеру, в Люксембурге такой же показатель составляет меньше 10 процентов, заключил он.

Кроме того, Холод в беседе с «ВМ» рассказал, как сейчас обстоит ситуация на рынке зерна.