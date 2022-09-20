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Спасатель назвал возможную причину схода ледника, из-за которого погиб Бодров

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Спасатель назвал возможную причину схода ледника, из-за которого погиб Бодров
Фото: Брат, 1997 год

Бывший сотрудник поисково-спасательного отряда МЧС Сергей Павлов рассказал «Вечерней Москве» о возможных причинах схода ледника, из-за которого погиб актер и кинорежиссер Сергей Бодров — младший.

— Есть версия, что сход селя мог случиться по техногенным причинам. Ведь на территории ущелья много турбаз, и при их строительстве использовалась тяжелая техника, пригнанная из Владикавказа. И именно применение буровых установок могло спровоцировать активность ледника Колка, — пояснил он.

По словам специалиста, избежать трагедии можно было, если бы до схода лавины жители близлежащих домов покинули свои жилища, а посещение Кармадонского ущелья запретили.

Сергей Бодров — младший признан пропавшим без вести с 20 сентября 2002 года. В тот день он направился в Кармадонское ущелье для съемок фильма «Связной». Команда планировала снять эпизод возвращения из армии одного из главных героев, однако произошел сход ледника Колка. Съемочная группа насчитывала 150 человек. О том, могла ли спастись съемочная группа Бодрова-младшего, — в материале «Вечерней Москвы».

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