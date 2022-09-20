Бывшие сотрудники подмосковного ИВС отправятся в колонию за пособничество в побеге

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Бывшие сотрудники подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) признаны виновными в превышении должностных полномочий, которое привело к побегу пяти заключенных. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 20 сентября.

По ее словам, Красногорский городской суд признал бывших сотрудников ИВС виновными и приговорил двоих мужчин на три года и три месяца колонии, третьей подсудимой назначили три года колонии.

Побег, о котором идет речь, произошел 6 августа 2021 года. Тогда из ИВС сбежали пятеро заключенных: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Николай Тетеря и Александр Мавриди, которого обвиняли в убийстве бизнесмена.

Следственный комитет доказал, что бывший начальник ИВС в Истре поместил шестерых фигурантов одного уголовного дела по статье «Кража» в одну камеру, что запрещено федеральным законодательством.

Также в обход закона к этой группе подсудимых бывший дежурный изолятора подсадил обвиняемого в убийстве Александра Мавриди.

После чего, как сообщала старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий, сотрудники намеренно отключили камеры видеонаблюдения и оставили «кормушки», специальные двери для передачи продуктов питания, незакрытыми. В результате этого заключенным удалось сбежать.

По факту пособничества при побеге 12 августа 2021 года в отношении сотрудников ИВС возбудили уголовное дело. Им грозило до десяти лет колонии.

Бежавших заключенных поймали, и Александр Мавриди снова предстал перед судом.