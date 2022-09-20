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Человек упал на пути Таганско-Краснопресненской линии метро

Георгий Соланович
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Человек упал на пути Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Жулебино Карта всех событий

Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы из-за того, что на рельсы упал человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 20 сентября.

— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что из-за инцидента поезда не курсируют от станции «Жулебино» до «Текстильщиков». В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

3 сентября сообщалось, что на рельсы одной из станций Калужско-Рижской линии метро упал человек.

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