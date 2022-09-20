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Вопрос референдума в Запорожской области продублируют на украинском языке

Елена Самойлова
В мире
Вопрос референдума в Запорожской области продублируют на украинском языке
Фото: shutterstock

Вопрос в бюллетене на референдуме в Запорожской области напишут на двух языках — русском и украинском языке. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

Согласно тексту указа, голосующие увидят в бюллетене вопрос о выходе Запорожской области из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его вхождении в состав Российской Федерации.

Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что вопрос будет написан на русском языке и продублирован на украинском, передает РИА Новости.

Глава ВГА также сообщил, что референдум о вхождении Запорожской области Украины в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование пройдет очно в помещении участковой избирательной комиссии референдума только 23 сентября. А с 23 по 27 сентября — в населенных пунктах, где нет оборудованных для голосования помещений.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что добровольцы из Донецкой и Луганской народных республик смогут служить в российской армии, если республики войдут в состав РФ по итогам референдума.

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