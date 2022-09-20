Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Интерактивный тир открыли в Музее Победы ко Дню оружейника. Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник, 20 сентября.

— Тир будет интересен и детям, и взрослым. Каждый сможет подержать в руках стрелковое оружие: пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы. Среди них, например, пистолет-пулемет Шпагина. По весу и баллистике ППШ идентичен боевому, отличает лишь бесконечное количество патронов, — рассказали организаторы тира.

Участники стрелкового интерактива смогут погрузиться в виртуальную версию сражений Великой Отечественной войны, посетить мастер-классы, квесты, а также стать участником интерактивных программ «Школа Снайперов РККА», «Ворошиловский стрелок» и «Герои нашего времени».

Локация располагается на первом этаже главного здания музея.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка, посвященная участнику Великой Отечественной войны Петру Антипову. Как уточнили организаторы, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников леса, который в этом году отмечается 18 сентября.