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Врач связала заложенность носа с гельминтозом

Лала Манушакян
Общество
Врач связала заложенность носа с гельминтозом
Фото: shutterstock

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко рассказала, что заложенность носа может свидетельствовать о заражении организма глистами.

— Гельминтоз — это очень актуальная проблема для России. Глисты или гельминты могут попасть в наш организм из-за плохо приготовленной пищи. Например, из-за недостаточно прожаренного мяса, плохо промытых фруктов и овощей и тому подобных пищевых источников. Симптомы гельминтоза зависят от особенностей того или иного пациента и от разновидностей тех паразитов, которые пробрались внутрь, — отметила медик.

По ее словам, недуг проявляется не сразу. Однако, когда глисты начнут более активно питаться запасами организма, тогда человек резко теряет вес. Помимо этого, симптомы гельминтоза могут быть схожи с простудными. У больного наблюдаются заложенность носа, упадок сил, утомляемость.

Ужевко добавила, что для выявления глистов следует проконсультироваться у специалиста и сдать необходимые анализы для выявления паразитов или их отсутствия, передает «МедикФорум».

До этого врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, какие симптомы говорят о заболеваниях печени.

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