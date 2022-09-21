Синоптик сообщил, когда в Центральной России будут первые заморозки

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Когда можно ожидать первых осенних заморозков в Центральной России и какой фактор способствует их наступлению, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в Центральной России наступление заморозков наиболее вероятно в первых числах октября, в ближайшее время температура воздуха там не будет опускаться ниже нуля.

— Пока заморозки в центре европейской части России не ожидаются. Средняя дата перехода температуры воздуха через ноль и наступления заморозков — в первых числах октября, — рассказал синоптик.

Он отметил, что наступлению осенних заморозков обычно способствует приход антициклона. То есть температура воздуха понижается до минусовых значений в тихую и безоблачную погоду, а не в дождливую и ветреную, пояснил Синенков.

— Если характер погоды определяет циклон — в небе плотные облака, идут дожди, почва влажная — эти факторы не способствуют выхолаживанию и появлению заморозков. Заморозку предшествует тихая и ясная погода, когда на небосводе нет облаков, — сообщил он в интервью радио Sputnik.

А самым заметным последствием первых заморозков обычно становится изменение цвета листьев на деревьях, подчеркнул специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные дни, 24–25 сентября, в Москве ожидается маловетреная погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.