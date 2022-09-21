Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт рассказал, как сейчас оформить шенгенскую визу

Юлия Курганова
Вечерняя Москва

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, как сейчас оформить шенгенскую визу
Фото: shutterstock

Председатель комитета МТПП по туризму и гостиничному бизнесу Сергей Абрамов рассказал «Вечерней Москве», возможно ли сейчас оформить шенгенскую визу и как это можно сделать.

— Безусловно, оформить шенгенскую визу россиянам реально, но, надо признаться, крайне затруднительно. Часть стран, такие как Польша, Латвия, Литва и Эстония, попросту отказали нам в ее выдаче. Но остались государства со здравомыслящим руководством. Они понимают, что запрет на выдачу виз россиянам — это не что иное, как прямое нарушение прав человека. Тем не менее ситуация такова, — сообщил он.

Эксперт отметил, что ждать визу теперь придется дольше. Если раньше ее оформляли за считанные дни, то сейчас рассмотрение заявок может затянуться до 45–60 дней. По его словам, бюрократии тоже стало больше — пакет документов, необходимый для заявки, стал гораздо толще. Так, в визовом центре могут потребовать дополнительные сведения о наличии недвижимости и машины.

— Из неприятного — возросла и стоимость самой услуги — с 35 до 80 евро. Теоретически получить шенгенскую визу сейчас реально, но сомневаюсь, что многие захотят проходить такую сложную и дорогую процедуру. Так что вряд ли поездки в Европу вызовут большой ажиотаж среди россиян в ближайшее время, — заключил Абрамов.

Европейский союз 12 сентября полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Приостановка соглашения означает, что теперь к россиянам применяются общие правила выдачи виз. Так, стоимость визы вырастет с 35 до 80 евро, список документов на подачу заявления увеличится, а максимальное время рассмотрения заявки на получение вырастет до 45 дней.

Эксперты Россия Туризм Европа Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте