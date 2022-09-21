Названы знаки зодиака среди женщин, которые выбирают свободу, а не семью

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Большинство женщин мечтают о крепкой семье, муже и детях. Однако есть и такие, которые зациклены на карьере и саморазвитии. Экстрасенс и астролог Кажетта Ахмеджанова считает, что во многом выбор определяется созвездием, под которым рождена дама. Она рассказала, какие женщины выбирают свободу, а не семью.

Львицы, хоть и любят яркие эмоции, чувство влюбленности, все же никогда не ставят все на карту. Они знают, что не каждая любовь навсегда, и спокойно к этому относятся. Если страсть постепенно уходит, то Львицы немедленно начинают задумываться о поиске нового спутника жизни. Это не означает, что они не выходят замуж, просто и в статусе замужней женщины они не утрачивают ощущение свободы. Если партнер начинает их ограничивать, то быстро последует развод. То же самое случится в случае измены. Для Львицы неверность супруга — это точка в отношениях. Он обязательно должен боготворить ее и восхвалять ее прекрасные качества.

Скорпион — это женщина-хищник, которая всегда мониторит пространство на предмет потенциально выгодного партнера. Даже когда они надевают кольцо на палец, им трудно не сравнивать супруга с другими мужчинами. Этому мешает аналитический склад ума и тяжелый характер. В результате рано или поздно Скорпионы изменяют партнеру, после чего не могут больше с ним жить, даже если он ни о чем не догадывается. Далее может последовать новый союз. Главное требование к партнеру — эмоциональное понимание.

Женщины-Водолеи даже заводить семью не хотят, так как хорошо знают сами себя: свобода дороже любых бонусов в виде романтики и чувства крепкого плеча рядом. Однако если мужчина докажет, что не посягает на личное пространство Водолея, уважает ее интересы и черты, то она может стать не только хорошей супругой, но и понимающим другом. Если же со временем начнутся попытки контролировать или наставлять, то женщина данного знака «уплывет» в другую гавань, сообщается на портале Rsute.

Названы худшие мужья из представителей знаков зодиака. Каждый человек индивидуален, и все же есть определенные качества характера, которые свойственны представителям конкретных знаков зодиака. По ним можно сделать вывод, кто из них является худшим супругом. Женщинам стоит сто раз подумать, прежде чем связывать с ними свою жизнь.