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Приметы и советы

Врач назвала увеличивающий риск образования тромбов напиток

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала увеличивающий риск образования тромбов напиток
Фото: Pexels

Употребление кофе способно увеличивать риск образования тромбов. Об этом сообщила врач Моника Вассерманн.

По ее словам, дело в кофеине — веществе, которое также содержится в некоторых энергетиках.

— Напитки с кофеином обезвоживают организм, что приводит к сгущению крови, а это может увеличить риск свертывания крови. Обезвоживание влияет на компоненты крови, что делает кровь более густой и вязкой, она циркулирует медленно, — пояснила медик.

Вассерманн отметила, что чаще всего тромбы образуются в сосудах паха, ног, бедер и рук, сообщается в издании Express.

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что артериальное давление может резко повышаться из-за чашки черного или зеленого чая. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие еще напитки и продукты повышают давление. По словам специалиста, в первую очередь давление у человека повышает все, что содержит поваренную соль.

А кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о причинах мерцающей аритмии. По его словам, она является следствием других серьезных заболеваний и может быть смертельно опасна.

Врачи тромбоз Кофе
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