Врач назвала увеличивающий риск образования тромбов напиток

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Употребление кофе способно увеличивать риск образования тромбов. Об этом сообщила врач Моника Вассерманн.

По ее словам, дело в кофеине — веществе, которое также содержится в некоторых энергетиках.

— Напитки с кофеином обезвоживают организм, что приводит к сгущению крови, а это может увеличить риск свертывания крови. Обезвоживание влияет на компоненты крови, что делает кровь более густой и вязкой, она циркулирует медленно, — пояснила медик.

Вассерманн отметила, что чаще всего тромбы образуются в сосудах паха, ног, бедер и рук, сообщается в издании Express.

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