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Кардиолог Кондрахин перечислил продукты и напитки, которые повышают артериальное давление

Араз Салехов

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Общество
Какие продукты повышают артериальное давление
Фото: Pixabay

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что артериальное давление может резко повышаться из-за чашки черного или зеленого чая. Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие еще напитки и продукты повышают давление.

По словам специалиста, в первую очередь давление у человека повышает все, что содержит поваренную соль:

  • консервы (овощные, мясные, рыбные и другие);
  • соленая рыба (семга, селедка и так далее);
  • фастфуд.

— Иногда в такой пище бывает глутамат натрия, который тоже повышает давление. Поэтому весь фастфуд по большему счету — соль, — пояснил Кондрахин.

Из напитков давление повышают:

  • кофе;
  • чай;
  • алкоголь.

Так, по словам врача, чем выше градус спиртного, тем больше вероятность скачка артериального давления.

При этом медик отметил, что человек может употреблять все вышеуказанные продукты в случае, если он рассчитывает дневную норму соли: не более пяти граммов.

— К примеру, сварить рис без соли и добавить тушенку из консервной банки. Рис и так не соленый, часть соли он заберет на себя из тушенки, еда сохранит нейтралитет. Если кофе пить с молоком, то он окажет меньшее влияние на давление, но будет при этом более калорийным. Такой же схемы можно придерживаться с чаем, но пить его не больше одной чашки в сутки, — добавил Кондрахин.

А кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о причинах мерцающей аритмии. По его словам, она является следствием других серьезных заболеваний и может быть смертельно опасна.

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