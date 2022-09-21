«Всегда сверху»: американцы высмеяли гимн ВКС США

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Пользователи социальных сетей высмеяли представленный во вторник, 20 сентября, гимн военно-космических сил Соединенных Штатов.

Его представили на конференции по вопросам воздушного, космического и киберпространства в штате Мэриленд. Называется гимн «Semper Supra», что переводится с латинского как «Всегда сверху». Данное выражение является также девизом этих войск.

«С таким же успехом могли бы использовать тему из «Звездных войн»! Что за посмешище, ВКС!» — написал один из пользователей.

Другой американец высмеял строчку из гимна «день и ночь», отметив, что ни дня, ни ночи в космосе не существует.

Кроме того, многие заявили, что гимн вызывает ассоциации с кинопародиями на воздушно-космические темы братьев Цукеров и Мэла Брукса, сообщает издание TMZ.

14 сентября жители Британии высмеяли нового короля Карла III из-за его реакции на протекшую перьевую ручку и за то, что он забыл день недели.