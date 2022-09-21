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Москва дополнительно поддержит городские кинотеатры

Лейла Алиева
Город
Москва дополнительно поддержит городские кинотеатры
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Город выделит кинотеатрам 300 миллионов рублей, если они продолжат работать еще три месяца после получения выплаты. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

— Московские кинотеатры — это бизнес, который формировался самостоятельно, без государственной поддержки. В городе удалось создать с нуля мощную инфраструктуру, которую важно сохранить. Именно поэтому правительство Москвы приняло решение поддержать столичный кинопоказ, — отметил он.

По словам Фурсина, Агентство креативных индустрий выделило 300 миллионов рублей, благодаря чему оказало помощь 71 кинотеатру в столице. При этом поддержку получили не только крупные сети, но и индивидуальные кинотеатры. В свою очередь кинотеатры должны будут не закрываться минимум три месяца после получения финансовой помощи.

Всего заявки на получение материальной поддержки отправили 45 кинотеатрам, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти окажут беспрецедентную поддержку московским кинотеатрам в форме прямых выплат из городского бюджета.

Так, правительство города компенсирует все затраты, понесенные с 1 января по 31 мая, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы.

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