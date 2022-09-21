«Хочет набить морду»: Симоньян отреагировала на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Недавно певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом вслед за супругом — комиком Максимом Галкиным*. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не смогла пройти мимо этого заявления.

— Алла Пугачева сказала, что хочет жить в стране, в которой есть свобода слова. При этом, вернувшись сюда, первое, что она сказала, что хочет набить морду одному человеку. Мы с Володей Соловьевым так и не поняли и чуть не подрались, ему она хочет набить морду или мне? Очевидно, кому-то примерно из нас. За что? За слова, — отметила она.

Также журналистка подчеркнула, что свобода слова — это когда не бьют и не угрожают за слова. Более того, она напомнила Примадонне случай, когда Галкин оскорбил мужа Симоньян Тиграна Кеосаяна. Тогда супруги не стали ничего отвечать и промолчали, но сейчас юморист начал негативно высказываться в отношении России, родины Симоньян, поэтому молчать она не намерена, передает StarHit.

16 сентября Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов. Обоснованием данного решения было получение денежных средств с Украины, на которые он осуществлял политическую деятельность.

Позже Алла Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, где попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом. Певица добавила, что считает мужа честным и искренним, а также «неподкупным патриотом России».

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.