Ефимов: Москвичи купили и арендовали у города 46 земельных участков

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За восемь месяцев 2022 года город реализовал 46 земельных участков общей площадью 6,52 гектара, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется высоким спросом у москвичей. С января по август включительно 2022 года они приобрели у города 32 участка, еще 14 — арендовали. Их суммарная площадь составила 6,52 гектара. На этих территориях могут быть размещены строения высотой не более 15 метров и общей площадью около 26,9 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

Ефимов отметил, что выкупить землю под ИЖС можно в рамках конкурентной процедуры и без торгов. Перечень таких участков регулярно пополняется — сейчас в нем 152 объекта, 99 из них реализовано. Чтобы претендовать на понравившуюся территорию, нужно подать заявление в столичный департамент городского имущества. Если в течение 30 дней других заявлений не поступает, оформляется договор купли-продажи без торгов. Если же интерес к участку проявят и другие граждане, проводится аукцион, а начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости. Арендовать участки для ИЖС горожане могут также на специальных аукционах, которые организует город.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего участков в этом году было реализовано в поселении Вороновском — их девять. В поселении Киевский — восемь участков, по семь участков в Роговском, Щаповском и в районе Косино-Ухтомский.

— В поселении Новофедоровском — пять, Первомайском — четыре, в Михайлово-Ярцевском — три, в Кленовском, Шеломове, Краснопахорском и районе Южное Бутово — по два, во Внуковском и Куркине — по одному, — резюмировал Гаман.

До этого Ефимов сообщил, что представители бизнеса приобрели у Москвы более 60 помещений в ЦАО с начала года.