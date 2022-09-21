Онищенко развеял мифы о прививках против гриппа

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Академик РАН, политик, врач Геннадий Онищенко развеял главные мифы о прививках от гриппа.

Так, многие считают, что сразу после прививки люди заболевают. Геннадий Онищенко отметил, что такая информация не соответствует действительности.

— На гриппозную вакцину может быть лишь незначительная температурная реакция, поскольку в организм введен чужой белок. Не более. Вакцинация не зря начинается до подъема заболеваемости, потому что человек, получающий прививку, должен быть здоров, — отметил он в комментарии ФАН.

Кроме того, многие опасаются побочных эффектов после вакцинации.

По словам Онищенко, побочные явления после прививки — это, скорее, исключение. Существует перечень противопоказаний к вакцинации, есть ряд заболеваний, при которых прививку делать нежелательно. Поэтому перед вакцинацией необходим осмотр терапевта или педиатра.

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Москве на данный момент не превышен, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года и ниже показателей такого же периода предыдущего эпидсезона, сообщает РИАМО со ссылкой на Роспотребнадзор.

Мобильные пункты вакцинации от гриппа начали работать в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 19 сентября.