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Депутат ГД Картаполов: Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет

Евгений Жуков
Политика
Депутат ГД Картаполов: Дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет
Фото: Пресс-служба Госдумы

Введение частичной мобилизации не предполагает ограничений по передвижению в России для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду, 21 сентября.

— Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет, — подчеркнул Картаполов при ответе на вопрос журналистов о перемещении по субъектам РФ тех, кто подпадает под критерии частичной мобилизации, передает РИА Новости.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Президент уточнил, что главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично.

Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории граждан.

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