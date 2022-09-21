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Более 212 тысяч прогулок было совершено с помощью гида «Узнай Москву» прошедшим летом

Александр Афонин
Город
Более 212 тысяч прогулок было совершено с помощью гида «Узнай Москву» прошедшим летом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жители и гости столицы прошедшим летом спланировали более 212 тысяч прогулок с помощью интерактивного гида «Узнай Москву». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий в среду, 21 сентября.

— С каждым годом география посетителей портала становится все шире: увидеть известные достопримечательности Москвы, узнать интересные факты о легендарных зданиях и районах столицы и даже заглянуть внутрь закрытых объектов можно не выходя из дома, — говорится в сообщении.

Отмечается, что гидом пользовались как горожане, так и гости Москвы. Чаще всего с помощью портала строили свои маршруты жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и других регионов, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 сентября сообщалось, что на портале «Узнай Москву» появилось три новых маршрута по историческим местам мегаполиса. С их помощью все желающие смогут ближе познакомиться с городом. Так, онлайн-путеводитель познакомит жителей с «Москвой эклектичной», «Москвой подземной» и «Москвой модерновой: от Тверской до Кузнецкого Моста».

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