Адвокат Краснов рассказал, как изменятся правила выезда из России для военнообязанных

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, как будет происходить выезд граждан за рубеж после подписания нового указа.

— Сейчас граждане по сути никуда выехать не могут, поскольку у нас с большинством западных стран возможности выехать и въехать отсутствуют из-за усложненного получения виз. В других странах, к примеру, СНГ, российские банковские карты не работают. Даже если человек куда-то поедет, то неизвестно, на что он будет жить, — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что в рамках подобной мобилизации будут призываться лица, которые состоят обычно в первой группе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будет призываться лишь один процент лиц от всего резерва, это около 300 тысяч человек.

— Прежде всего будут призываться лица, которые имеют военно-учетную специальность и те лица, которые имеют боевой опыт в виде Чеченской кампании или же Сирии. Студентов призывать не будут, они продолжат обучение, — сказал он.

Также адвокат заверил, что никто никого задерживать на границе не станет в случае выезда из страны, поскольку такого указа нет. Однако военнообязанным гражданам, которых будут мобилизовывать, придет повестка по месту жительства о призыве на воинскую службу.

— Информация об объявлении частичной мобилизации была донесена через СМИ. Если человеку, состоящему на воинском учете, повестка не пришла, то это значит, что ему нужно находиться по месту жительства, иметь возможность получить повестку или прийти в военкомат и узнать, насколько он сейчас необходим Родине, — заявил специалист.

Собеседник «ВМ» назвал бессмысленным ожидание одной лишь повестки, поскольку в стране есть несколько способов донесения информации о мобилизации. В частности, повестка и средства массовой информации.

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