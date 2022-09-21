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Песков: Седьмой пункт указа о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых

Лейла Алиева
Общество
Песков: Седьмой пункт указа о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Неопубликованный седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 21 сентября.

— Действительно, он (седьмой пункт — прим. «ВМ») для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть, — отметил он.

Песков объяснил, что министр обороны России Сергей Шойгу ранее уже сказал, что в рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тысяч резервистов, с чем и связан закрытый седьмой пункт указа. При этом мобилизация будет происходить не единомоментно, передает ТАСС.

Также Шойгу уже поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации в России. По его словам, ведомство уже определило для всех субъектов России задания по обеспечению призыва. Также Генеральный штаб по порядку проведения мобилизационных мероприятий получил необходимые для реализации плана указания.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Согласно документу, перед отправкой в части призывники в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день.

Дмитрий Песков мобилизация Россия
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