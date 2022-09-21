«Киргизское единение» поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России иностранцам

Фото: shutterstock

Межрегиональная общественная организация содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» поддержала закон об упрощении выдачи гражданства иностранным гражданам, служащим в Вооруженных силах России. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил президент организации Абдыганы Шакиров.

— Говорят, ты можешь быть не гражданином той страны, но ты обязан быть патриотом той страны, где ты проживаешь, я так смысл этого изречения говорю. Если коротко ответить — да, я поддерживаю, — сказал он.

Шакиров добавил, что разные народы могут объединить искренность и патриотизм. По его словам, мигранты, приехавшие в Россию 20 лет назад, могли родить внутри страны детей, которые сталкиваются с вопросом: «Кому служить?». В связи с этим президент организации считает правильным признать, что для нового поколения родиной будет Россия.

Накануне сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к законодательству, упрощающие процедуру получения российского паспорта иностранными гражданами, проходящими службу в армии РФ. Авторами поправки стали депутаты всех фракций.