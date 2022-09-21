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Песков ответил на призыв Борреля провести трибунал над российскими военными

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков ответил на призыв Борреля провести трибунал над российскими военными
Фото: Администрация президента РФ

Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю стоит обратить внимание на отношение украинского правительства к Донбассу, и только потом говорить о проведении трибунала над российскими солдатами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 21 сентября.

— В целом европейским дипломатам мы хотели бы порекомендовать обратить внимание начиная с 2014 года на преступления украинского режима, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

9 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега». Он заявил, что с момента незаконного госпереворота Украина для Запада представляла интерес лишь как пешка в геополитической борьбе за ослабление России.

До этого Боррель заявил об отсутствии «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». В ответ на подобное заявление Песков сказал, что глава внешнеполитической службы ЕС полностью себя обнуляет как дипломат.

Украина Дмитрий Песков Жозеп Боррель
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