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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега». Он заявил, что с момента незаконного госпереворота Украина для Запада представляла интерес лишь как пешка в геополитической борьбе за ослабление России.

— Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни Соединенные Штаты не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие президенту Украины Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы его страны, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии. Главный дипломат Евросоюза господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что «эта война будет выиграна на поле боя», — сказал дипломат.

Также он заявил, что в «русофобском угаре истерили» Чехия, Польша и страны Прибалтики, а тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон «подзуживал» киевские власти против РФ.

— Подбадривал Киев и президент США Джо Байден. В результате, как известно, Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и упустил шанс на мир. Украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку, — подчеркнул Небензя, передает РИА Новости.

7 сентября Небензя сказал, что обвинения Соединенных Штатов в адрес России о создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев являются ложными. Он подчеркнул, что украинцы добровольно въезжают в РФ и при пересечении границы проходят регистрацию по аналогии с действующими в странах Европейского союза механизмами в отношении беженцев, а не фильтрацию.