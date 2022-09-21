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Таджикская диаспора поддержала решение о привлечении иностранцев к военной службе

Евгений Жуков
Общество
Таджикская диаспора поддержала решение о привлечении иностранцев к военной службе
Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов поддержал решение о привлечении иностранных граждан к военной службе. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

— Думаю, что это очень хорошо для тех иностранных граждан, особенно трудящихся мигрантов, которые желают получить российский паспорт. По-моему, многие с удовольствием пойдут. Я, конечно, поддерживаю. Это дает очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность, — передает слова Давлатова агентство городских новостей «Москва».

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

Во время эфира глава государства также заявил о частичной мобилизации в России. Согласно представленному документу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории граждан.

мобилизация Иностранцы Таджикистан
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