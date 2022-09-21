Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на выходных

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Синоптическая ситуация в ближайшие выходные, 24 и 25 сентября, в Санкт-Петербурге будет складываться любопытно. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, с юго-востока с низовьев Волги по совершенно необычной траектории на северо-запад движется богатый осадками южный циклон.

— В субботу он в основном зальет дождями центр, большая часть субботнего дня в Петербурге будет относительно теплой и сухой, но уже вечером к городу на Неве приблизится передняя кромка зоны осадков и начнется дождь, который зарядит на все воскресенье, — рассказал специалист в комментарии «Невским новостям».

Температура воздуха составит примерно плюс 12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал бабье лето на текущей неделе в нескольких регионах России. Минимальная температура в Татарстане, Удмуртии, Приморском крае и Самарской, Саратовской, Оренбургской областях остановится на отметке 24 градуса, передает Nation news.

До этого Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какой будет температура в столичном регионе в период с 19 по 25 сентября.