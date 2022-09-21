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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в сентябре

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин в сентябре
Фото: pixabay.com

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов рассказал, как изменятся цены на бензин в сентябре.

По словам эксперта, в сентябре, вероятно, цены на бензин останутся стабильными под влиянием сбалансированного спроса и предложения.

— Рост цен возможен, но в рамках инфляции, за этим следит правительство и работает демпферный механизм. Снижение же стоимости в рознице вряд ли произойдет. На это есть несколько причин, и одна из них — это ценообразование бензина. Около 70 процентов стоимости составляют акцизы, налоги и сборы. И эти компоненты не имеют склонности к сокращению, а только увеличиваются каждый год, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

До этого экс-президент США Дональд Трамп допустил двукратный рост цен на бензин после проведения промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, передает RT.

Почему государству выгодно переводить авто на газ, сколько это стоит и какие преимущества получают водители — в материале «Вечерней Москвы».

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