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Возможный отказ от права вето и расширение списка постоянных членов Совбеза ООН могут привести к развалу организации по примеру Лиги Наций. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.

Он отметил, что если состав Совета безопасности и расширят, то не за счет Германии.

Эксперт напомнил, что в Совбезе ООН пять постоянных членов. Это Россия и Китай, а также три натовских страны — США, Великобритания и Франция. Если туда включат представителей Германии, Североатлантический блок нарастит свое преимущество при принятии важных решений.

— Отказ от права вето и расширение постоянных членов Совета безопасности — это шаги к тому, что ООН повторит судьбу Лиги Наций и развалится, — подчеркнул политолог в комментарии «360».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет видеть свою страну в числе постоянных членов Совбеза ООН. Он попросил поддержать кандидатуру ФРГ, передает RT.

Соединенные Штаты «замучаются пыль глотать», если предпримут попытку взломать полномочия постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.