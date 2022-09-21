Программа реновации: 94 процента новоселов в САО воспользовались услугой помощи при переезде

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В Северном административном округе (САО) Москвы около 3,9 тысячи семей переехали в новые квартиры по программе реновации, еще более 650 семей переезжают. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, около 3,7 тысячи семей, или 94 процента переезжающих, воспользовались услугой бесплатной помощи, которая предоставляется сразу после заключения договора на новую квартиру.

В столичном департаменте информационных технологий пояснили, что жители могут оформить заявку на получение услуги онлайн с помощью электронного сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Грузчики помогут перевезти в новую квартиру мебель, бытовую технику и другие крупногабаритные вещи. Как уточняется, специалисты не смогут помочь с перевозкой домашних животных, документов и ценных вещей — их жителям придется перевозить самостоятельно.

Левкин добавил, что в стадии расселения находится 29 домов в округе. При этом жители 22 домов уже переехали в новые квартиры, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в столице расселили 260 старых домов с момента начала реализации программы реновации.