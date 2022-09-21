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Си Цзиньпин приказал армии КНР сосредоточиться на подготовке военным действиям

Георгий Соланович
В мире
Си Цзиньпин приказал армии КНР сосредоточиться на подготовке военным действиям
Фото: Пресс-служба Госдумы

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сфокусироваться на подготовке к настоящим боевым действиям, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 21 сентября.

— Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и (понимать — прим. «ВМ») требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества, — сказал Си на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине.

Кроме того, китайский лидер поручил строго следовать целям реформы армии.

По данным ТАСС, на конференции в столице КНР присутствовали представители Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооруженной милиции и военных академий КНР. С 2013 года председателем ЦВС является Си Цзиньпин.

15 сентября корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана. КНР задействовала в патрулировании эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

Армия Китай Си Цзиньпин
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