Россия и Китай проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана

Фото: Минобороны РФ

Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в российском министерстве обороны.

— В рамках реализации программы международного военного сотрудничества боевые корабли военно-морского флота России и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая проводят второе совместное патрулирование в акватории Тихого океана, — говорится в сообщении ведомства.

Совместное патрулирование проводится с целью укрепления военно-морского сотрудничества РФ и КНР, мониторинга акватории и охраны объектов экономической деятельности двух стран в море. Экипажи проведут тактическое маневрирование и отработают организацию связи между кораблями группировки.

Со стороны российского Тихоокеанского флота представлены фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также средний морской танкер «Печенга».

Китай задействовал в патрулировании эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

Товарооборот между Москвой и Пекином вскоре может достигнуть 200 миллиардов долларов. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на двусторонней встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках Восточного экономического форума.