Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россия и Китай проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана

Елена Самойлова
В мире
Россия и Китай проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана
Фото: Минобороны РФ

Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в российском министерстве обороны.

— В рамках реализации программы международного военного сотрудничества боевые корабли военно-морского флота России и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая проводят второе совместное патрулирование в акватории Тихого океана, — говорится в сообщении ведомства.

Совместное патрулирование проводится с целью укрепления военно-морского сотрудничества РФ и КНР, мониторинга акватории и охраны объектов экономической деятельности двух стран в море. Экипажи проведут тактическое маневрирование и отработают организацию связи между кораблями группировки.

Со стороны российского Тихоокеанского флота представлены фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», а также средний морской танкер «Печенга».

Китай задействовал в патрулировании эсминец «Нянь Чан», сторожевой корабль «Ян Чен» и судно комплексного снабжения «Дун Пинху».

Товарооборот между Москвой и Пекином вскоре может достигнуть 200 миллиардов долларов. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал на двусторонней встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках Восточного экономического форума.

ВМФ РФ Россия Китай Тихий океан Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте