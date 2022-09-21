При проверке документов нервный мужчина признался полицейским, что у него есть кокаин

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Космодамианская набережная Карта всех событий

Полицейские изъяли 30 граммов кокаина у нервного пассажира автомобиля в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 21 сентября.

По ее словам, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на Космодамианской набережной, чтобы проверить документы у водителя. Инспекторы заметили, что пассажир сильно нервничает. Когда сотрудник правоохранительных органов спросил мужчину, есть ли у него с собой запрещенные вещества, тот ответил утвердительно.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу и сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. При личном досмотре у подозреваемого нашли и изъяли 20 свертков с кокаином массой около 30 граммов. 29-летний мужчина был задержан.

Позже, во время обыска жилища подозреваемого, полицейские обнаружили еще 80 пакетиков, в которых содержалось 120 граммов того же наркотика. Со слов злоумышленника, он планировал продать их.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемый заключен под стражу.

Еще одного наркоторговца задержали в столице 21 сентября. Злоумышленник не только торговал запрещенными веществами, но и устроил в своей квартире в Подмосковье нарколабораторию.